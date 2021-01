Flatexdegiro legt in Corona-Krise Rekordjahr hin

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der brummende Handel an den Börsen in der Corona-Krise hat dem Online-Broker Flatexdegiro 2020 ein Rekordjahr beschert. Das Unternehmen wickelte 75 Millionen Transaktionen ab und damit 140 Prozent mehr als im Vorjahr, wie es am Montag in Frankfurt mitteilte. Damit übertraf der Online-Broker sein zuletzt auf mehr als 70 Millionen Transaktionen angehobenes Jahresziel - und zählte mehr als doppelt so viele Trades wie vor der Corona-Krise für 2020 erwartet. Für die kommenden Jahre peilt Vorstandschef Frank Niehage weiteres Wachstum an. 2021 dürfte es aber erst einmal langsamer vorangehen.

Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten gut an. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate legte die Flatexdegiro-Aktie am Montagmorgen im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Freitag um rund zwei Prozent zu. Das Papier ist seit einiger Zeit bei Investoren sehr gefragt und seit Dezember im SDax gelistet. In den vergangenen zwölf Monaten hatte der Kurs um rund 140 Prozent zugelegt und erst Freitag mit 67,10 Euro ein Rekordhoch erreicht.