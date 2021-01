Anfang des neuen Jahres wird es Zeit für einen kurzen Rohstoffcheck. Wir haben uns Gedanken über die wichtigsten Rohstoffe gemacht und wagen eine Einschätzung für das kommende Jahr.

Gold: Der Goldpreis wurde 2020 weniger von geopolitischen, als vielmehr von fiskalischen Ereignissen und Unsicherheiten beeinflusst, die allen voran durch die Corona-Krise ausgelöst wurden. Zur Abfederung von wirtschaftlichen Folgen, die durch weltweite Lockdowns ausgelöst wurden, feuerten die Notenbanken aus allen Rohren und legt noch nie dagewesenen Stimulierungs-Pakete von zig Billionen Euro auf. Damit wurden neben der Unsicherheit durch das Corona-Virus gleich noch zwei weitere Unsicherheitsfaktoren geschaffen: Erstens paradoxerweise die Sorge vor einer weiteren Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage, infolgedessen, dass eine Vielzahl an Zombiefirmen geschaffen wurde (was in vielen Ländern erst 2021 sichtbar werden wird) und zweitens die Sorge vor einer überbordenden Inflation, die man aktuell bereits an der Supermarktkasse spürt, die aber auch für viele Metalle zu erahnen ist, die bereits merklich im Preis angezogen haben. Gleichzeitig sorgen kaum vorhandene Zinserträge weiterhin für eine Flucht in Sachwerte. Zu guter Letzt dürfte die weltweite Förderung – trotz gestiegener Erlöse – ihr Peak endgültig überschritten haben. Gut für den Goldpreis! Tendenz: Weiter aufwärts!

Silber: Schon 2019 hat gezeigt: Silber schwimmt zu 90% im Fahrwasser von Gold mit. Kaum eigene fundamentale Impulse, dafür ständige Unsicherheit hinsichtlich möglicher Nachfragerückgänge wegen Corona und der folgen. Wie beim Gold, herrscht aber auch bei Silber schon längst ein Angebotsdefizit vor, welches immer größer wird. Entscheidend ist, dass Silber in immer mehr Bereichen (Energie, Medizin, High-Tech) Einzug findet. Vor allem die Photovoltaik-, aber auch die Elektro-Branche benötigt immer mehr Silber, was dann teilweise für viele Jahre gebunden ist. Der Investmentsektor hat zuletzt einen wahren Boom erlebt. Tendenz: Weiter aufwärts!

Platin: Durch den weltweiten Rückgang der Produktion von Dieselfahrzeugen, musste das Katalysatormetall Platin in den vergangenen Jahren immer weitere Preisrückgänge verkraften. Zuletzt hat sich das Blatt jedoch gewendet, wobei vor allem das Angebot so allmählich wegbröckelt. Allein für 2020 ist mit einem Angebotsdefizit von bis zu einer Million Unzen zu rechnen. Allen voran Südafrika wird in Zukunft stetig weniger Platin fördern können. Bei Sibanye-Stillwater, immerhin weltweit unter den Top3 bei der Gold-, Platin- und Palladiumförderung, geht man davon aus, dass der Platinpreis alsbald die Marke von 1.500 US$ wieder von oben sehen wird. Eine 50%-Chance vom aktuellen Niveau aus. Tendenz: Aufwärts!