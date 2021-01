Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Neuer Industriepräsident stellt Schwerpunkte vor Der neue Industriepräsident Siegfried Russwurm will am Dienstag (10.00 Uhr) darlegen, welche Schwerpunkte er in den kommenden Monaten und Jahren setzen will. Der frühere Siemens -Manager ist seit Jahresbeginn Nachfolger von Dieter Kempf als …