Carl Data Solutions ernennt neuen CEO

In Zusammenhang mit der Ernennung von Herrn Phaneuf wurde der ehemalige CEO und aktuelle President Greg Johnston zum Chairman von Carl Data ernannt.

Herr Phaneuf bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung mit nachweisbaren Erfolgen als Führungskraft in der Technologie- und Investmentbanking-Branche bei Carl Data ein. Er ist ein bewährter Technologieunternehmer mit umfassender Erfahrung in den Bereichen F&Ü und Unternehmensfinanzen – sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor.

Er war Partner bei Oaklins E. Canada und richtete sein Hauptaugenmerk auf die Durchführung von F&Ü und Unternehmensfinanzen für Technologieunternehmen. Er war CEO des an der TSX-V notierten Unternehmens Quantum Numbers Corp., einem modernen Entwickler einer neuen Generation von kryptografischen Lösungen auf Basis des Quantum Random Number Generator, die für den IIdD-Markt bestimmt sind, sowie Mitautor von drei Patenten.

Herr Phaneuf gründete Sobrema und verkaufte dieses Unternehmen an iScope Inc., das ebenfalls an der TSX-V notiert, wo er die Position des CEO übernahm. iScope Solutions wurde später an Colet Inc. verkauft. Davor war er Co-Founder von UForce, einem auf VoIP-Software spezialisierten Unternehmen, das an 8x8 Inc. verkauft wurde, den führenden Anbieter von Unified Communications as a Service – SaaS VoIP für Unternehmen, der an der NASDAQ gehandelt wird, und wo er seine Karriere als SVP mit Sitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien fortsetzte.