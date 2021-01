Mit dem "Soli" hat der Staat seit 1991 insgesamt rund 110 Milliarden Eurokassiert, um damit den "Aufbau Ost" zu finanzieren. Der Zuschlag betrug bislang5,5 Prozent der Körperschaft- oder Einkommensteuer, war also eine Steuer auf dieSteuer. Plansecur gibt ein Rechenbeispiel: Wer über ein Jahreseinkommen von60.000 Euro brutto verfügt, spart etwa zwischen 400 Euro (als Hauptverdiener inSteuerklasse 3) und 650 Euro (als Alleinstehender) im Jahr. Das gesparte Geldsollte man allerdings nicht auf dem Konto liegen lassen, sondern gezieltanlegen, also beispielsweise in einen Sparplan investieren, rät Plansecur. Beieinem Wertpapiersparplan beteiligt man sich jeden Monat mit einem festgelegtenBetrag an Fonds. Durch einen Fondsmix profitiert man einerseits von derEntwicklung an den Aktienmärkten und minimiert andererseits das Risiko, wie esbei der Investition in nur einen einzigen Fonds oder gar einen einzigenAktientitel bestünde.Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängigeUnternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethischeGrundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die amUnternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oderProvisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinausanonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zugewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, dasMenschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaftmitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber(2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), NicolaLeibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenratzur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen",2018) und Bassam Tibi (2019).Pressekontakt:Weitere Informationen: Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,Tel. +49 (0) 561 / 9355-0, E-Mail: mailto:service@plansecur.de,Web: http://www.plansecur.de und http://www.facebook.com/plansecurPresse: euromarcom public relations, Tel. +49 (0) 611 973150,E-Mail: mailto:team@euromarcom.de, Web: http://www.euromarcom.de undhttp://www.facebook.com/euromarcom (like if you like-:)Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16062/4809652OTS: Plansecur KG