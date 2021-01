Halden-Testprojekt Wenden von American Manganese im Gange und im Zeitplan

Veröffentlichung im Journal of the Electrochemical Society zählt zu besten 5 % aller 16,5 Mio. von Altmetric untersuchten Forschungsergebnisse

Surrey (British Columbia), 12. Januar 2021 – American Manganese Inc. („AMY“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: AMY | OTC US: AMYZF | FWB: 2AM) freut sich bekannt zu geben, dass das von der United States Defense Logistics Agency (die „DLA“) finanzierte Halden-Testprojekt Wenden im Gange ist und innerhalb des Zeitplans liegt. Ende Dezember 2020 wurden etwa 550 Pfund an repräsentativen Halden-Oberflächenproben von der National-Defense-Halde Wenden im US-Bundesstaat Arizona entnommen und in Richmond in der kanadischen Provinz British Columbia vom Vertrags-F&E-Labor von American Manganese, Kemetco Research, in Empfang genommen.

Das Material der Halde Wenden besteht aus unterschiedlichen Mineralisierungsarten, die für eine detaillierte Analyse nach ihrem Herkunftsort markiert und gekennzeichnet werden. Unter Anwendung des patentierten Mangangewinnungsverfahrens (US-Patent Nr. 8.460.631) umfassen die ersten Testschritte die Analyse sowie unterschiedliche Zerkleinerungen des Probenmaterials, um die Laugungsbedingungen zu analysieren und realistische Grenzen für die selektive Manganextraktion und -gewinnung zu ermitteln. Es sollen Tests an den einzelnen Proben sowie an einer Master-Mischung durchgeführt werden, um die optimalen Verarbeitungsbedingungen zu ermitteln.

Im Jahr 2013 testete American Manganese zwei Proben der Halde Wenden, wobei die Ergebnisse darauf hinweisen, dass das Material von Wenden für eine Behandlung mit dem patentierten Verfahren und dem Fließschema von American Manganese, das ursprünglich für die niedriggradigen Manganressourcen von Artillery Peak entwickelt wurde, geeignet ist. Bei den Tests 2013 wurden Bestätigungsmessungen und eine größere Auswahl an Proben empfohlen, wie im Programm beschrieben wird, das im Rahmen der DLA-Subvention stattfinden wird. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass das hochgradigere Haldenmaterial von Wenden möglicherweise einen geringeren Platzbedarf für das Equipment sowie niedrigere Betriebskosten als das für die niedriggradigen Manganressourcen von Artillery Peak entwickelte Fließschema haben könnte.