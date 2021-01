Computerchips von NVIDIA erobern die Welt. NVIDIA ist der Pionier des GPU-beschleunigten Computing. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Produkte und Plattformen für die großen, wachsenden Märkte wie Videospiele, professionelle Visualisierung, Rechenzentren und Automobilindustrie. Der Ansturm der Anleger ist nicht überraschend. Die Erlöse stiegen zuletzt im Jahresvergleich um 57 Prozent auf 4,73 Milliarden Dollar. Der Gewinn in dem Ende Oktober abgeschlossenen dritten Geschäftsquartal legte um fast die Hälfte auf 1,34 Milliarden Dollar zu. NVIDIA ist der Star der Branche, nachdem der Hardware-Spezialist aktuell die wichtigsten Megatrends in der Technologie wie beispielsweise das Cloud Computing oder KI Anwendungen im weiteren Sinne prägt.

Zum Chart

Im großen Bild hat das Papier den nach dem Corona-Sell Off geltenden Aufwärtstrend Anfang September verlassen und ist in eine Seitwärtskonsolidierung eingeschwenkt. In der Spitze sorgte dieser Trend für eine Zunahme von 225 Prozent. Es lag auf der Hand, dass diese Steigerungsrate nicht ewig fortgeschrieben werden konnte. Dennoch sind die Wachstumszahlen atemberaubend. Kann NVIDIA die Planzahlen erfüllen, entspricht die EPS-Steigerung vom Finanzjahr 2019/20 bis zur Periode 2021/22 131 Prozent. Das KGV verringert sich in derselben Zeitspanne dadurch von 114 auf 50. Marktteilnehmer sind aktuell bereit, diese Multiples zu zahlen, nachdem weiteres Wachstum in diesem Ausmaß in Sicht ist. Ein weiteres Long-Argument ist die Tatsache, dass die Marktteilnehmer die Aktie nicht unter das Supportlevel von 490,11 US-Dollar abverkauft haben, sondern eben durch ihr Handeln eine Seitwärtsentwicklung produziert haben, die aller Wahrscheinlichkeit nach wieder von einem Ausbruch über die Marke von 587 US-Dollar abgelöst wird.