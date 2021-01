FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Metro-Aktien haben am Mittwoch mit rund einem halben Prozent Plus kaum von der Branchenfantasie im Zusammenhang mit Carrefour profitiert. Die Titel des französischen Supermarktkonzerns reagierten mit einem Kurssprung von über 14 Prozent auf eine mögliche Übernahme durch die kanadische Alimentation Couche-Tard , und Papiere des Konkurrenten Ahold Delhaize zogen immerhin um 1,7 Prozent an. Die Nachricht sei sicherlich positiv für die Branchenstimmung, kommentierte ein Händler. Metro mit seinen Großaktionären sei allerdings "in sicheren Händen".

Die Beteiligungsgesellschaft EP Global Commerce (EPGC) des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky hält seit November rund 40 Prozent an dem Handelskonzern. Weitere 23 Prozent entfallen auf die Meridian-Stiftung und die Beisheim-Holding, die sich aufgrund eines Poolvertrags bei der Ausübung ihrer Stimmrechte abstimmen. Sie hatten im November wie auch der Konzern selbst gemeinsam eine Übernahmeofferte von Kretinsky abgelehnt, der indes mit dem Überschreiten der 30-Prozent-Schwelle seine Beteiligung schrittweise weiter erhöhen kann./gl/fba