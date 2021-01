publity und Konzern-Tochter PREOS mit Meldungen zu Immobilien

Der Immobilien-Konzern publity meldet einen Verkauf: Man habe als Asset Manager eine etwa 7.500 Quadratmeter große Büroimmobilie in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main veräußert, heißt es von Seiten der Gesellschaft. Zu den Details schweigt man sich aus: „Über den Kaufpreis sowie den Käufer des Objekts wurde Stillschweigen vereinbart”, so publity am Mittwoch.Neuigkeiten aus dem Immobilien-Portfolio kommen auch von ...