Edelmetall-Investoren und die Schmuckindustrie könnten 2021 für eine steigende Goldnachfrage sorgen. Minenaktien und -Fonds wie der "CQ Gold & Resources Feeder Fund Fonds"* könnten davon profitieren.

Das World Gold Council (WGC), der globale Branchenverband der Goldbergbauindustrie, erwartet für 2021 einen Anstieg der Goldnachfrage. Die voraussichtlich wiedererstarkende Schmuckindustrie in Schwellenländern sowie das weiterhin große Investoreninteresse seien wichtige Gründe für den prognostizierten Nachfrage-Anstieg. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten „Gold Outlook 2021“ des WGC hervor.

Inflationsangst sowie die Sorge um eine weitere Staatsverschuldung dürften auch in diesem Jahr weiterhin Anleger in goldgedeckte Indexfonds treiben, so der WGC. Bereits im vergangenen Jahr waren Investments in physisch besicherte Goldindexfonds ein wichtiger Grund für den Anstieg des Goldpreises gewesen. Kaufen Anleger Fondsanteile von goldgedeckten Indexfonds, müssen die Anbieter dafür eine bestimmte Menge physisches Gold kaufen und hinterlegen.