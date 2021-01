Börse Stuttgart startet Handelssegment "Nordic Growth Market" für schwedische Aktien

Stuttgart (ots) - Erhöhte Sichtbarkeit für Aktien mit Erstlisting an der NGM und Zweitlisting in Stuttgart



Die Börse Stuttgart und ihre skandinavische Tochter Nordic Growth Market (NGM) verzahnen ihre Angebote im Aktienbereich. Die beiden Börsen arbeiten als Listingplätze künftig noch enger zusammen: Für schwedische Aktien, die an der NGM und mit Zweitlisting an der Börse Stuttgart notieren, wird das Handelssegment "Nordic Growth Market" geschaffen. Zum Start umfasst das Segment der Börse Stuttgart die schwedischen Aktien der Eurobattery Minerals AB, der Metacon AB, der Quickbit EU AB und der Raytelligence AB, die dort für deutsche Anleger börsentäglich von 9 bis 17:30 Uhr in Euro handelbar sind. Kontinuierlich sollen auf Antrag der NGM weitere Aktien in das Segment aufgenommen werden. Die Funktion des Quality-Liquidity-Providers im Handel an der Börse Stuttgart übernimmt die EUWAX AG, die auch Liquiditätsspender im Aktienhandel an der NGM ist.