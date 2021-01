Beim Blick auf die Börse fragt sich mancher Beobachter, ob die Aktienkurse noch in einem gesunden Verhältnis zur Realwirtschaft stehen. Folker Hellmeyer hat im Gespräch mit wallstreet:online TV eine klare Meinung dazu.

Das es an den Märkten zu einem echten Crash kommt, glaubt Hellmeyer nicht. "Ich halte den Crash nicht für ausgeschlossen, aber auf absehbare Zeit in der Tendenz für unwahrscheinlich."

Der Experte plädiert dafür, die Bewertungen an den Aktienmärkten nicht länger an den klassischen Parametern der Vergangenheit zu messen. Dadurch, dass es am Zinsmarkt keine lukrativen Alternativen zu Aktien mehr gäbe, werden Anleger auch weiterhin kaum an Aktien vorbei kommen.

Autor: Julian Schick