Das tut richtig weh, was Plug Power in diesen Tagen durchleben muss! Der Kurs muss unfassbare Einbußen in Kauf nehmen, was der aktuellen Politik von Noch-Präsident Trump geschuldet ist. Die Anleger sind in keinster Weise begeistert von den letzten Handlungen der Amtszeit des Chaos-Präsidenten. Er scheint nicht daran interessiert zu sein, ein positives Vermächtnis zu hinterlassen! Die aktuelle Bewegung bei der Plug Power Aktie kann aber auch bedeuten, dass die Aktie vorher zu hoch gehandelt wurde. Jedoch sollte der zukünftige Abfall des Kurswertes nicht zu hoch ausfallen, sonst würde man das Vertrauen der Anleger nachhaltig verlieren. Plug Power schreibt dennoch enorm gute Zahlen und wird weiter hoch gehandelt werden, die Entwicklung ist noch nicht zuende! Grundlegend ist es weiterhin eine unfassbar gute Fahrt, die Plug Power im Jahr 2021 aufgenommen hat. Hier ist noch lange nicht Schicht im Schacht und die Anleger dürfen sich weiterhin auf große Gewinne und Kurssteigerungen freuen. Auch wenn es am Freitag zum Wochenabschluss nochmal ein Downgrade um 9,06 Prozent und 4,96 Euro auf nur noch 49,73 Euro gab! Fazit: Plug Power ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse.



