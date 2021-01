JEFFERIES belässt DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG nach ersten Aussagen zum abgelaufenen Quartal von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er gehe von einer robusten Geschäftsentwicklung des im SDax gelisteten Unternehmens aus und hebe seine Schätzungen an, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu werde die Aktie nur moderat über dem Bewertungsdurchschnitt der vergangenen zehn Jahre gehandelt - die verbesserte Profitabilität der Vermögensverwaltung werde am Markt unterbewertet. Mills hob seine Schätzungen für den Nettovermögenswert (NAV) des Unternehmens an./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2021 / 15:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2021 / 18:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.