18.01.2021



Geschäftszahlen der KST Beteiligungs AG für das Geschäftsjahr 2020 (HGB, testiert)



Die KST Beteiligungs AG freut sich, dass es der Gesellschaft in 2020 erneut gelungen ist, mit der Performance des inneren Wertes ihrer Aktie die Performance des DAX zu übertreffen. Insbesondere aufgrund der sehr erfreulichen Kursentwicklung ihrer Beteiligung an der Trans Siberian Gold Plc. London, deren Kurs in 2020 um ca. 68% zugelegt hat, hat der innere Wert pro Aktie der KST Beteiligungs AG im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 um fast 10% auf ca. EUR 1,67 pro Aktie zugelegt, womit die Performance des DAX (+ 3,5%) deutlich übertroffen wurde.



Wie bereits mitgeteilt, hatte die KST Beteiligungs AG in 2020 beschlossen, eine Realisierung von stillen Reserven auf ihr Beteiligungsportfolio nicht vorzunehmen, da die Gesellschaft sich mit ihren eingegangenen Beteiligungen für eine weitere erfolgreiche Entwicklung aussichtsreich positioniert sieht. Aufgrund der im abgelaufenen Geschäftsjahr so nicht vorgenommenen Gewinnrealisierungen weist die KST Beteiligungs AG für das Gesamtjahr 2020 als Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einen Verlust in Höhe von TEUR 141 (Vorjahr - TEUR 84) aus, der im Wesentlichen auf der in Höhe von TEUR 123 (Vorjahr TEUR 0) gebildeten Risikovorsorge auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens basiert.



Die aus den Wertpapiergeschäften erzielte Gesamtleistung der Gesellschaft stellte sich zum 31.12.2020 auf - TEUR 232 (Vorjahr - TEUR 317). Die Zinserträge aus Anleihen sowie die Dividendenerträge der Gesellschaft lagen im abgelaufenen Geschäftsjahr mit TEUR 413 auf dem Niveau des Vorjahres (TEUR 418). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen legten auf TEUR 172 (Vorjahr TEUR 142) zu, befinden sich jedoch weiterhin, ebenso wie die in Höhe von TEUR 24 unverändert gebliebenen Personalkosten auf einem niedrigen Niveau.