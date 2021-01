Ölpreise sinken leicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag gesunken und haben damit an die Kursverluste vom Freitag angeknüpft. Bis zum Mittag hielt sich der Rückgang der Notierungen aber in engen Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 55,00 US-Dollar. Das waren zehn Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um fünf Cent auf 52,31 Dollar.

In der vergangenen Woche haben die Ölpreise zeitweise deutlich nachgegeben. Auslöser war unter anderem der stärkere Dollar. Legt die amerikanische Währung zu, verteuert das Rohöl für Anleger außerhalb des Dollarraums und bremst somit die Nachfrage.