Fiera Capital Deutschland Geschäftsführer Mehrtens: „Logischer Schritt für weiteres Wachstum“

Rund um den Jahreswechsel gab der kanadische Asset Manager Fiera Capital die Gründung einer Deutschland-Tochter mit Sitz in Frankfurt sowie die Ernennung von Dennis Mehrtens zum Geschäftsführer ebendieser Niederlassung bekannt. Auf e-fundresearch.com Nachfrage bestätigte Mehrtens, dass die Fiera Capital (Germany) GmbH mittlerweile im Handelsregister eingetragen ist und die Gründung damit abgeschlossen ist.

Pläne zur Gründung einer Tochtergesellschaft nach deutschem Recht habe es laut Mehrtens bereits seit geraumer Zeit gegeben, der Brexit habe dieses Vorhaben beschleunigt: „Für unseren internationalen Wachstumskurs war dieser Schritt unerlässlich und wir freuen uns auf das neue Kapitel in Deutschland, Österreich und der EU. In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach unseren Private Alternative Lösungen deutlich angestiegen, und gerade unser Infrastruktur- Angebot ist institutionellen Investoren ein Begriff. Auch im Private Debt Bereich haben wir unser Angebot ausgeweitet und sehen uns hier gut für institutionelle Bedürfnisse aufgestellt. Die Gründung einer GmbH und das Anstreben einer eigen BaFin-Lizenz waren somit der logische Schritt für weiteres Wachstum“, so der Vertriebsprofi und Fiera Capital Deutschland Geschäftsführer Dennis Mehrtens gegenüber e-fundresearch.com.