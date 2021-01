Media and Games Invest meldet eine Groß-Akquisition: Man habe einen Vertrag über Erwerb des US- Spieleentwicklers KingsIsle unterzeichnet, der dem Unternehmen einen deutlichen Wachstumsschub bringen soll. „Die Transaktion ist für MGI transformativ, da sie die Größe und Rentabilität der MGI-Gruppe erheblich steigert, indem sie auf Pro-forma-Basis das Konzern-EBITDA um rund 60% erhöht”, meldet Media and Games Invest.Der ...