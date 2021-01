Claret Capital Partners kündigt Fund III an

Claret Capital Partners Limited („Claret“) (ehemals Harbert European Growth Capital), gibt die erste Schließung ihres dritten Fonds bekannt. Fund III wird weiterhin in innovative Technologie- und Life-Science-Unternehmen im Wachstumsstadium in Europa investieren und damit in erster Linie organisches Wachstum und M&A unterstützen.

Claret Capital Partners wurde im Wege des MBO von Harbert European Growth Capital im Jahr 2020 gegründet. In den vergangenen sieben Jahren hat sich das Team hinter Claret Capital zu einem der führenden Anbieter von Wachstumsfinanzierungen für KMU in Europa entwickelt und mehr als eine halbe Milliarde Euro investiert.