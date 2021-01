Seite 2 ► Seite 1 von 2

1. Ford Focus2. Audi A43. Volkswagen Passat4. Mercedes C-Klasse5. Opel AstraCarNext.com ist eine unabhängige paneuropäische Marke für denGebrauchtwagenmarkt und wird in Deutschland neben dem Online-Angebot durch einNetzwerk an Gebrauchtwagen-Stores in Düren, Neuss, Nürnberg und Mückeunterstützt.Alle Autos auf der CarNext.com Plattform (https://www.carnext.com/de-de/) habeneinen festen All-Inclusive-Preis, sodass es weder Überraschungen noch versteckteKosten gibt. Da die Fahrzeuge auf CarNext.com alle aus demCar-as-a-Service-Geschäft von LeasePlan stammen, sind sie überwiegend nur dreibis vier Jahre alt, mit modernen Sicherheitsfunktionen ausgestattet und verfügenüber eine vollständige Wartungs- und Eigentumshistorie. Kunden profitierenaußerdem von einem 14-tägigen Rückgaberecht und von einem Jahr Garantie. DieAlters- und Kilometerstruktur ist sehr unterschiedlich und kann von einemFast-Neuwagen mit wenigen Kilometern Laufleistung bis zu einem 6 Jahre altenFahrzeug mit 300.000 Kilometern auf dem Zähler gehen.Autokäufer können ihren Neuen online aus dem täglich wechselnden Angebot vonqualitätsgeprüften Leasingrückläufern aussuchen. 20 bis 30 Fotos liefern dabeieinen Blick rundherum und in den Fahrzeuginnenraum. Derzeit besteht dieMöglichkeit, das Fahrzeug zu reservieren und zu einem späteren Termin zubesichtigen und Probe zu fahren. Wer das nicht abwarten will, kann das Traumautoauch sofort online oder telefonisch kaufen, eine Abholung vereinbaren oder sichden Wagen kostenlos nach Hause liefern lassen. Die Mitarbeiter von CarNextstehen während der Geschäftszeiten telefonisch, per Mail oder Chat für eineBeratung und die Beantwortung aller Fragen zur Verfügung.LeasePlan nutzt verschiedene Kanäle zur Vermarktung der Fahrzeuge. NebenCarNext.com und den Gebrauchtwagen-Stores für Privatkunden gibt es eigeneOnlineauktionen für Gebrauchtwagenhändler im In- und Ausland. Hinzu kommt, dassDienstwagennutzer ihr Fahrzeug am Ende der Leasingzeit übernehmen können.