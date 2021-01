deren Analysten heute zwar das Kursziel von 29,00 EUR für die Aktien von Evotec bestätigten, aber gleichzeitig stuften sie das Papier ab. Aus “KAUFEN” wurde “HALTEN”. Und begründet wird die Abstufung mit der bereits sehr guten Kursentwicklung, die viel der Erwartungen eingepreist hat. Und die eine Übertreibung bei den Einschätzungen der zukünftigen Umsatz- und Gewinnentwicklung der Evotec befürchten. Hinzu kommt unseres Erachtens, dass die Milestonezahlungen, die zweimal von Bristol Myers Squibb gemeldet worden sind, eher von untergeordneter Bilanzwirkung sind. Es fehlte einfach, anders als für die 2019er Bilanz, eine “fette” Zahlung respektive Zielerreichung.

Und selbst wenn die Langfristigkeit der über 100 Projekte in der Evotec-Pipeline in den nächsten Jahren zu grösseren Milestonezahlungen führen, aber eben nicht in 2020 oder für 2020. Möglicherweise auch nicht in 2021…

Am26.03.2021 könnten neue Impulse kommen,

wenn die 2020er Zahlen vorgelegt werden sollen, wird gleichzeitig eine Prognose für 2021 erwartet. Bis dahin könnten weiter fallende Kurse möglicherweise einigen Anlegern die Chance zu einem Einstieg bieten, die “beim letzten Mal” nicht an Bord waren. Wobei immer noch die sehr hohe Shortquote in der Aktie zumindest in Betracht gezogen werden sollten.

Neben Encavis hat Evotec von den Index-Aktien eine der höchsten Shortquoten,

zumindest wenn man die meldepflichtigen Positionen im Bundesanzeiger aufaddiert: So erhöhte zuletzt am 11.01.21 die AQR Capital Management, LLC ihre Position auf 1,10%. Darsana Capital Partners LP hält seit letztem Dezember 1,06%. Und Melvin Capital Management LP bleibt bei einer short Position von 6,21 % seit November letzten Jahres. Drei weitere Fonds sind insgesamt 2,4 % short. Insgesamt sind also allein an meldepflichtigen Positionen – mindestens 0,50 % des Aktienkapitals – 10,77 % “leerverkauft”.