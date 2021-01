Rekordverdächtige Kurse, die Ballard Power hier derzeit zum besten gibt. Kurzzeitig konnte die Aktie sogar an der Bestmarke von 30 Euro knabbern, musste sich dann aber doch schnell wieder geschlagen geben. Das heißt aber noch lange nicht, dass das nicht noch kommen könnte! Bei diesen Kursaussichten ist die Marke von 30 Euro nicht die einzige, die in naher Zukunft geknackt werden könnte!

Ballard Power gibt also weiterhin mächtig Gas und will weiter Gewinne auf dem Aktienmarkt realisieren. Wie weit kann es noch gehen? Das fragen sich momentan wohl einige Anleger, die ihr Geld in die Aktie investiert haben. Die Aussichten sind aber hervorragend, was sich an einem heutigen Plus von 1,29 Prozent widerspiegelt. Die Aktie wächst somit um 0,35 Euro und steht nun bei sagenhaften 27,41 Euro!

Fazit: Ballard Power ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Doch zählt die Aktie auch zu den gefragtesten für das Jahr 2021? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.