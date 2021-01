Waga Energy und Ferrovial Servicios liefern massives Deponiegas-zu-Biomethan-Projekt in Spanien

Grenoble, Frankreich (ots/PRNewswire) - Das Can Mata-Projekt ist das ersteDeponiegas-Injektionsprojekt in Europa, das über einen langfristigenStromabnahmevertrag (PPA) finanziert wird.Ferrovial Servicios, ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen, hat WagaEnergy ausgewählt, um Biomethan auf der Deponie Can Mata, einer der größtenDeponien Spaniens, in der Nähe von Barcelona zu produzieren. Die Anlage wird dieerste in Spanien sein, die die von Waga Energy entwickelteWAGABOX®-Reinigungstechnologie zur Rückgewinnung von Deponiegas in Form vonBiomethan, einem erneuerbaren Ersatz für Erdgas , einsetzt.

Die WAGABOX® -Anlage am Standort Can Mata wird 2022 in Betrieb genommen. Siewird bis zu 2.200 m3/h Deponiegas aufbereiten und 70 GWh Biomethan pro Jahr indas Gasnetz des spanischen Betreibers Nedgia einspeisen, was dem jährlichenEnergieverbrauch von 14.000 spanischen Haushalten oder 200 LKWs entspricht. DasProjekt wird die Emission von 17.000 Tonnen CO2 pro Jahr vermeiden, indem Erdgasdurch erneuerbares Gas ersetzt wird.Dies ist das erste Deponiegas-Injektionsprojekt in Europa, das über einenlangfristigen Stromabnahmevertrag finanziert wird. Diese Art der Finanzierungist bei Projekten für erneuerbare Energien üblich, wird aber bei Projekten fürgrünes Gas nur selten angewandt, da sie den Käufern in der Regel keinenwettbewerbsfähigen Preis auf lange Sicht bieten kann.Dieser allererste "Biomethan-Kaufvertrag" wurde dank der bewährten Effizienz derWAGABOX®-Technologie in Kombination mit Waga Energys einzigartiger Expertise imManagement von Deponiegas-Injektionsprojekten möglich gemacht.Die beiden Partner haben ein Geschäftsmodell gewählt, das eine hohe Leistungwährend des gesamten Projektzyklus garantiert. Waga Energy wird Deponiegas vonFerrovial Servicios kaufen und den Bau und Betrieb der WAGABOX®-Anlagefinanzieren, die Beziehungen zum Gasnetzbetreiber verwalten und den Verkauf desBiomethans übernehmen. Waga Energy wird 7,5 Millionen Euro investieren, um dieAnlage in Betrieb zu nehmen und die Deponie an das vier Kilometer entfernteGasnetz anzuschließen.Die WAGABOX® ist das Ergebnis von 10 Jahren Forschung und Entwicklung innerhalbder Air Liquid Gruppe und Waga Energy und ist eine bahnbrechende Technologie zurAufbereitung von Deponiegas zu netzkonformem Biomethan. Es kombiniertMembranfiltration und kryogene Destillation, um das Methan von anderenVerbindungen des Deponiegases zu trennen. In Frankreich sind bereits zehnAnlagen in Betrieb, die 35.000 Haushalte versorgen und 45.000 TonnenCO2Emissionen pro Jahr vermeiden.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/152222/4816457OTS: Waga Energy