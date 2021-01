Einladung zur D&R Asset Manager Presentation „Goldige Zeiten'

DGAP-News: Donner & Reuschel AG, D&R Vermögensverwalter HUB / Schlagwort(e): Fonds/Konferenz

Der D&R Vermögensverwalter HUB betreut unabhängige Vermögensverwalter sowohl auf der strategischen als auch auf der operativen Seite. Diese Spezialisten setzen ihre innovativen Anlagestrategien vielfach in eigenen Private Label Fonds um, für die Donner & Reuschel die Verwahrstellenfunktion ausübt. In diesem Zusammenhang lädt die Bank zur digital durchgeführten Donner & Reuschel Asset Manager Presentation ein, die sich an professionelle Anleger richtet.