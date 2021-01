Merkel stellt sich am Donnerstag Fragen der Hauptstadt-Journalisten

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) stellt sich an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) in der Bundespressekonferenz den Fragen der Hauptstadt-Journalisten. Es wird erwartet, dass sie sich nach den Beschlüssen von Bund und Ländern zur Verlängerung der Kontaktbeschränkungen bis Mitte Februar unter anderem zu ihrer Linie in der Bekämpfung der Corona-Pandemie äußert.

Dabei dürfte es vor den am Donnerstagabend anstehenden virtuellen Beratungen der Kanzlerin mit den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) auch um mögliche gemeinsame Maßnahmen Europas gegen die Pandemie und mögliche Grenzschließungen gehen. Nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden wird voraussichtlich auch das Verhältnis zu den USA sowie die internationale Politik eine wichtige Rolle spielen./bk/DP/mis