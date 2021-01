Umweltschutz ist gelebte Gesundheitsförderung - Pressestatement zum aktuellen WIdO-Monitor "Gesundheitliche Belastungen durch Umwelteinflüsse"

Berlin (ots) - Zum aktuellen WIdO-Monitor "Gesundheitliche Belastungen durch

"Die Folgen der verstärkten Umweltbelastungen und die dramatische Veränderung

des Klimas bekommen auch die Krankenkassen immer häufiger zu spüren.

Herzinfarkte durch Hitze und die hohe Zahl von Atemwegserkrankungen durch

Feinstaub mit über 40.000 vorzeitigen Todesfällen jährlich sind in ihrem Ausmaß

klare Warnsignale. Dies gefährdet die Gesundheit und beeinträchtigt die

Lebensqualität der Menschen. Wir als AOK müssen daher den Umweltaspekt nicht nur

aus der Verantwortung als Arbeitgeber leben, sondern ihn auch als Anwalt unserer

27 Millionen Versicherten stärker in den Fokus rücken. So setzt sich

beispielsweise die AOK Baden-Württemberg mit dem Umweltprogramm "greenAOK" für

eine intakte, saubere und zukunftsfähige Umwelt ein. Dazu gehören Maßnahmen zu

Ressourcenschonung, Vermeidung von Abfall und Kohlendioxid. Der

AOK-Bundesverband kooperiert zudem mit der UN-Dekade zur Biologischen Vielfalt.







erfordert ein gesamtgesellschaftliches Umdenken mit einer Veränderung der

Rahmenbedingungen und einer Änderung des eigenen Verhalten. Der aktuelle

WIdO-Monitor zeigt, dass die Menschen bereit sind, ihren Teil zum Umweltschutz

beizutragen. Dies werden wir als AOK-Gemeinschaft gezielt mit unseren

Präventionsangeboten fördern. Mit Aktionen wie 'Mit dem Rad zur Arbeit' oder

Kochkursen über fleischarme Ernährung stärken wir nicht nur die Gesundheit der

Menschen, sondern leisten auch indirekt einen klimafreundlichen Beitrag. Genau

diese Perspektive wollen wir zukünftig verstärkt auch bei der Entwicklung neuer

AOK-Angebote einnehmen."



