Direktdarlehen der WIBank ab Anfang Februar wieder beantragbar

Offenbach am Main (ots) - Zunehmende Sorgen, insbesondere im Hinblick auf dieCorona-Virus-Mutationen, haben die Politik zu einer Verlängerung undVerschärfung der Corona-Maßnahmen gezwungen, worunter vor allem auch dieWirtschaft und der Einzelhandel massiv leiden. Aus diesem Grund hat dasHessische Wirtschaftsministerium gemeinsam mit dem Hessischen Finanzministeriumund der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) die Verlängerung desHilfsprogramms Hessen - Mikroliquidität bis zum 30. Juni 2021 beschlossen.Hierzu werden vom Land Hessen 150 Mio. Euro zusätzlich bereitgestellt. DasDirektdarlehen der WIBank richtet sich speziell an Kleinunternehmen, die aufGrund der Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind.Aktuell arbeitet die WIBank unter Hochdruck an der technischen Umsetzung derVerlängerung. Neue Anträge können dann voraussichtlich ab Anfang Februar wiedergestellt werden. Auf Basis der bis Jahresende gemachten Programmerfahrungen,wird es künftig Verbesserungen und einige Neuerungen geben: Zum Beispiel wirdder Finanzierungszeitraum erweitert, um sich so noch mehr am Liquiditätsbedarfder Unternehmerinnen und Unternehmer orientieren zu können. Auch die für dieErmittlung des Liquiditätsbedarfs notwendige Berechnung wurde vereinfacht.Außerdem müssen bei der Antragstellung künftig durch eine im Sinne des § 3Steuerberatungsgesetz (StBerG) befugte Person bestätigte Nachweise über diebisherige Geschäftstätigkeit eingereicht werden.Über alle weiteren Anpassungen sowie den genauen Zeitpunkt des neuenProgrammstarts geben wir schnellstmöglich hier (https://www.wibank.de/wibank/hessen-mikroliquiditaet/hessen-mikroliquiditaet-522074) Auskunft.Die Hessen-Mikroliquidität kann von hessischen Kleinunternehmen mit maximal 50Vollzeit-Beschäftigten beantragt werden. Dabei handelt es sich um einenÜberbrückungskredit von 3.000 bis maximal 35.000 Euro zur kurzfristigenAbdeckung von Liquiditätsbedarfen für bestehende kleine Unternehmen und fürSelbständige, der direkt bei der WIBank beantragt werden kann. DieAntragstellenden müssen weder Sicherheiten stellen, noch werden ihnen Gebührenoder weitere Kosten berechnet.Die Darlehenslaufzeit beträgt sieben Jahre bei zwei tilgungsfreien Jahren. DieTilgung erfolgt monatlich vom Beginn des dritten bis zum Ende des siebtenJahres, der Zinssatz liegt bei 0,75 Prozent pro Jahr.