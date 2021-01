SLM Solutions: CEO Meddah Hadjar wird aus persönlichen Gründen seinen Vertrag nicht verlängern und hat erklärt, das Unternehmen Ende Januar zu verlassen / Sam O'Leary wird neuer CEO / General Counsel André Witt wird interimistisch in den Vorstand berufen

20.01.2021 / 21:36

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

SLM Solutions Group AG: CEO Meddah Hadjar wird aus persönlichen Gründen seinen Vertrag nicht verlängern und hat erklärt, das Unternehmen Ende Januar zu verlassen // Sam O'Leary wird neuer CEO // General Counsel André Witt wird interimistisch in den Vorstand berufen



Lübeck, 20. Januar 2021 - Meddah Hadjar, Vorstandsmitglied und CEO der SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions" oder "Unternehmen") hat den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er nicht beabsichtigt, seinen Vorstandsvertrag zu verlängern und das Unternehmen Ende Januar verlassen wird. Persönliche, familiäre Umstände haben eine Situation verursacht, die ihm eine Erfüllung seiner Aufgaben als CEO von SLM Solutions nicht mehr ermöglichen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates von SLM Solutions haben einstimmig Sam O'Leary zum Nachfolger und neuem CEO bestimmt. Sam O'Leary ist 2019 in der Funktion des COO in das Unternehmen eingetreten. Seine große Erfahrung in der Additive Manufacturing Industrie und Technologie und deren Applikationen hat entscheidend dazu beigetragen, dass sowohl SLM Solutions' vorhandenes Produktportfolio als auch die dazugehörigen Produktionsprozesse signifikant verbessert wurden. Sam trug die Verantwortung für die erfolgreiche Entwicklung der SLM NXG XII 600, des weltweit führenden und produktivsten Powder Bed Laser Fusion Systems. "Sam hat vom ersten Tag an eine tragende Rolle bei der erfolgreichen Neuaufstellung von SLM Solutions gespielt. Er genießt sowohl in der Belegschaft als auch bei Kunden ein sehr hohes Ansehen als eine der globalen Führungspersönlichkeiten in dieser Industrie. Sam ist bestens geeignet, Wachstum und Exzellenz von SLM Solutions weiter voranzutreiben und auf das nächste Level zu bringen," erklärt Thomas Schweppe, Aufsichtsratsvorsitzender der SLM Solutions. Bereits im Jahr 2020 hatte Sam O'Leary seinen Vertrag bis November 2024 verlängert. In Ergänzung zu seinen bisherigen Aufgaben wird Sam künftig dauerhaft die Unternehmensentwicklung, die Strategie und den Bereich Human Resources verantworten.