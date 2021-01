FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Tag nach dem Machtwechsel in den Vereinigten Staaten gehen die Anleger frohen Mutes in den Handel. Mit einem freundlichen Auftakt würde sich der Dax am Donnerstag wieder der runden Marke von 14 000 Punkten nähern. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt signalisierte der X-Dax für den Leitindex ein Plus von 0,28 Prozent auf 13 960 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde auch höher erwartet.

Der Demokrat Joe Biden ist seit Mittwoch der 46. Präsident der USA. Er will die von der Corona-Pandemie schwer getroffene Wirtschaft mit weiteren, billionenschweren Hilfsmaßnahmen stützen. In New York hatten die Kurse am Tag seiner Amtseinführung Rekordhöhen erreicht. Von der positiven Stimmung ließen sich am Donnerstag dann auch die asiatischen Börsen anstecken. Der Dax ist von seiner vor knapp zwei Wochen erreichten Bestmarke bei etwas über 14 131 Zählern derzeit noch ein wenig entfernt.