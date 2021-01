reconcept GmbH plant Aufstockung der Anleihe 2020/25 (A289R8)

Die reconcept GmbH plant die Aufstockung ihrer kürzlich ausplatzierten und börsennotierten Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A289R82) – genannt reconcept Green Bond I – um weitere 1 Mio. Euro. Bislang ist ein Anleihe-Volumen in Höhe von 10 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert . Der Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien möchte nach eigenen Angaben das derzeit große Interesse an „grünen Anlagemöglichkeiten“ damit weiter ausschöpfen.

„Markt für grüne Geldanlagen wächst kräftig“

„Wir erfahren täglich, dass der Markt für grüne Geldanlagen kräftig wächst. Für uns ist dies ein Beleg dafür, dass Investoren – gerade in Krisenzeiten – sachwert- und zukunftsorientiert agieren. Immer mehr Anlegern wird klar: Beteiligungen etwa an einem Wind- oder Solarprojekt oder mittelbar über grüne Anleihen bzw. Green Bonds können die Performance ihres Portfolios verbessern. Dass sich dabei viele Investoren auch weiterhin für grüne Geldanlagen von reconcept entscheiden, macht uns stolz und treibt uns weiter voran“, so Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH.

Zudem können interessierte Anleger bei reconcept über grüne Anleihen und Beteiligungen an Erneuerbaren-Energie-Projekten partizipieren. Aktuell besteht die Möglichkeit, in den inflationsgeschützten „RE15 EnergieZins 2025“ und in die 2. Tranche der „RE14 Multi Asset-Anleihe“ zu investieren. Das Angebot soll laut reconcept kurzfristig um den „RE16 Meeresenergie Bay of Fundy II“ erweitert werden.

