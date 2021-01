Epigenomics will gegen CMS-Entscheid vorgehen - neuer Darmkrebs-Test

Epigenomics will sich gegen die jüngste ablehnende Entscheidung der staatlichen US-amerikanischen Krankenversicherung Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) zur Erstattung der Kosten des Darmkrebs-Bluttests Epi proColon juristisch wehren. Man prüfe derzeit alle Optionen zur Anfechtung der CMS-Entscheidung, den Epi proColon-Test nicht zu erstatten, teilen die Berliner am Donnerstag mit. Über die Entscheidung der CMS ...