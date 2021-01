DGAP-News: Aurora Solar Technologies Inc. / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Research Update Aurora Solar Technologies Inc. gibt ein Unternehmensupdate 22.01.2021 / 14:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Insight-Update



Im Dezember 2020 gab Aurora eine strategische Partnerschaft für die Integration von Auroras Data-Science-Produkt InsightTM zur Optimierung der Solarzellenproduktionsleistung mit den Solarzellentestgeräten der WAVELABS bekannt. Das Insight-Produkt wurde als innovative Plattform konzipiert, um die Produktionsausbeute von Solarzellen zu maximieren und Auroras Geschäft durch Softwarelösungen zu erweitern, womit wiederkehrende Einnahmen erzielt werden können.

Seit der Aurora - WAVELABS Pressemitteilung hat Aurora die Entwicklung ihrer Markteintrittsversion von Insight, genannt "Insight Essentials", abgeschlossen. Das Unternehmen befindet sich in einem fortgeschrittenen Einführungsstadium der Insight Essentials bei einem Hauptkunden, zunächst zur Bewertung und Bestätigung der Wirksamkeit sowie des betrieblichen Nutzens. Die Installation und Inbetriebnahme hierfür werden voraussichtlich im laufenden Quartal erfolgen. Nach dieser Markteinführungsphase erwartet das Unternehmen, das Produkt zu vermarkten und an einen oder mehrere zusätzliche Kunden auszuliefern, vorbehaltlich der Lockerung der internationalen Reisebeschränkungen in den kommenden Monaten.



DM-Installationen und Kundenakzeptanzen in China



Wie das Unternehmen bereits berichtet hat, lieferte Aurora in den Jahren 2019 und 2020 erstmals eine große Menge von DMTM-Messsystemen an zahlreiche Kunden in China. Während sich DM-Produkte in Installationen außerhalb Chinas bewährt haben, standen einige der neuen Installationen in China Herausforderungen gegenüber, die Anforderungen an die Produktleistung zu erfüllen, die mit je nach Standort variierenden Herstellungsparametern neuer Kunden verbunden sind. Diese Herausforderungen in Verbindung Reisebeschränkungen hinsichtlich der COVID-19-Pandemie, die den Zugang unserer erfahrenen technischen Experten zum Standort verhindern, haben die Durchführung der Systeminbetriebnahme und Abnahmetests nachteilig verzögert.