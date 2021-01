Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

TUI Aktie rauscht in die Tiefe Was ist hier los? Der Aufwärtstrend der letzten Tage bei der TUI Aktie war zu viel des Guten: Heute kommt der Aktienkurs massiv unter Druck und gibt aktuell prozentual zweistellig auf 3,90 Euro nach, nachdem gestern in der Spitze noch 4,83 Euro erreicht wurden. Mit …