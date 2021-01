Cloudflare kündigt Project Fair Shot an – ein digitales Wartezimmer für eine faire und effiziente Verteilung von COVID-19-Impfstoffen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit, das zum Aufbau eines besseren Internet beiträgt, hat heute Project Fair Shot angekündigt. Damit soll eine kostenlose, faire Methode für Impfstoffverteiler auf der ganzen Welt angeboten werden, die so ihre Arbeit mit digitalen Warteschlangen auf sichere Weise skalieren können. Project Fair Shot wird jeder Behörde, Gemeinde, Klinik, Apotheke oder Organisation, die die Verteilung des COVID-19-Impfstoffes ermöglicht, Zugang zum Cloudflare Waiting Room ermöglichen. Diese transparente digitale Warteschlange ist jeder Registrierungswebseite vorgeschaltet. Ohne die Wohnung zu verlassen, erfährt man hier, an welcher Stelle der Schlange für die Anmeldung zur Impfung man steht. Project Fair Shot baut auf der globalen Infrastruktur von Project Fair Shot auf und kann damit unabhängig von der Nachfrage skalieren, ohne dass die Organisationen ihre begrenzten IT-Ressourcen auf Code-Änderungen verwenden müssen.

„Es war unglaublich, wie schnell sich die wissenschaftliche Fachwelt zusammengetan hat, um mehrere COVID-19-Impfstoffe zu entwickeln. Bei Cloudflare wollten wir unsere technische Expertise und Infrastruktur zur Verfügung stellen, um jetzt dazu beizutragen, dass der Impfstoff fair und effizient verteilt wird“, sagte Matthew Prince, Mitgründer und CEO bei Cloudflare. „Mit Project Fair Shot stellen wir unsere Technologie Waiting Room kostenlos bereit, damit jede Organisation, die die Aufgabe hat, den Impfstoff zu verteilen, dies auf faire Weise und ohne die Notwendigkeit technologischer Investitionen tun kann.“

Cloudflare Waiting Rooms kann vor jeder Registrierungswebseite installiert werden, ohne dass Engineering oder Coding nötig ist. Jeder, der einen Impftermin beantragt, erhält eine Bestätigung, dass er in der Warteschlange ist. Wenn es soweit ist, wird man dann an die Anmeldeseite der Organisation weitergeleitet. Waiting Rooms kann von jeder verteilenden Stelle weiterhin so konfiguriert werden, dass bei der Anmeldung die geschätzte Wartezeit angegeben wird und in Zukunft Benachrichtigungen verschickt werden, wenn man an der Reihe ist. Während Project Fair Shot diese Möglichkeit für Impfstoffverteiler kostenlos zur Verfügung stellt, erlaubt es Cloudflare Waiting Room auch Organisationen jeglicher Art, die einen hohen Bedarf an einer bestimmten Ressource haben – Konzertkarten, Neuauflagen von Turnschuhen oder Impfstoffe –, Einzelpersonen die Möglichkeit zu geben, sich anzustellen, und dann deren Zugang fair zuzuteilen.