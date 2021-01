Iyuno Media Group schließt Vereinbarung zur Übernahme von SDI Media

Los Angeles (ots/PRNewswire) - So entsteht das größte, globale Unternehmens für

Lokalisierungsdienste in der Medien- und Unterhaltungsbranche



Die Iyuno Media Group, ein Marktführer für Lokalisierungsdienste für die Medien-

und Unterhaltungsbranche, hat heute bekannt gegeben, dass sie mit der Imagica

Group Inc. eine Vereinbarung zum hundertprozentigen Erwerb von SDI Media

geschlossen hat. Diese Transaktion, die von den zuständigen Behörden überprüft

und genehmigt werden muss, bringt zwei Unternehmen zusammen, die ein gemeinsames

Ziel haben: Unterstützung, Innovation und Marktführerschaft im Bereich

Storytelling weltweit. Die Konditionen der Transaktion wurden nicht

veröffentlicht.







Media Group. "Unsere Qualitätsstandards, ergänzende Strategien und kompatiblen

Serviceangebote sind gut aufeinander abgestimmt. Als kombiniertes Unternehmen

werden wir unserer Branche auch weiterhin erstklassige Dienstleistungen und

technologische Innovationen anbieten. Wir sind sicher, dass sowohl neue als auch

bestehende Kunden von der gemeinsamen Erfahrung und den Fähigkeiten des

kombinierten Unternehmens profitieren werden."



"Die Medien- und Unterhaltungsbranche ist in den letzten Jahren mit dem

Aufkommen von Video-Streaming-Diensten rasant gewachsen. Deshalb haben sich

Medienunternehmen zusammengeschlossen, um mehr Inhalte für ein breiteres

Publikum auf der ganzen Welt zu erstellen und bereitzustellen", erklärte David

Lee, Vorstandsvorsitzender der Iyuno Media Group. "Die Zuschauer sehen mehr denn

je international produzierte Programme, die in ihrer Sprache zur Verfügung

stehen. Dies führt zu einer erhöhten Nachfrage nach einer Produktion in immer

mehr Sprachen, und zwar in dem Umfang und der Geschwindigkeit, in der unsere

Kunden sie benötigen."



Die Konsumausgaben für Inhalte werden sich zwischen 2019 und 2024

voraussichtlich verdoppeln. Dieses explosive Wachstum bringt eine parallele

Zunahme der Nachfrage nach qualitativ hochwertigen, lokalisierten Inhalten mit

sich.



"Als zwei weltweit führende Anbieter von Lokalisierungsdiensten für Medien und

Unterhaltung werden wir dem Markt gemeinsam eine beispiellose Lösung anbieten",

so Lee weiter. "Beide Unternehmen gelten als führend in Bezug auf hochwertige

Dienstleistungen, weltweite Abdeckung und Innovation. Durch die Kombination

dieser beiden Ziele möchten wir den schnell wachsenden Bedarf von

Medienunternehmen auf der ganzen Welt wirksam decken - nicht nur durch die Seite 2 ► Seite 1 von 3



"SDI Media passt hervorragend zu Iyuno", erklärte Shaun Gregory, CEO der IyunoMedia Group. "Unsere Qualitätsstandards, ergänzende Strategien und kompatiblenServiceangebote sind gut aufeinander abgestimmt. Als kombiniertes Unternehmenwerden wir unserer Branche auch weiterhin erstklassige Dienstleistungen undtechnologische Innovationen anbieten. Wir sind sicher, dass sowohl neue als auchbestehende Kunden von der gemeinsamen Erfahrung und den Fähigkeiten deskombinierten Unternehmens profitieren werden.""Die Medien- und Unterhaltungsbranche ist in den letzten Jahren mit demAufkommen von Video-Streaming-Diensten rasant gewachsen. Deshalb haben sichMedienunternehmen zusammengeschlossen, um mehr Inhalte für ein breiteresPublikum auf der ganzen Welt zu erstellen und bereitzustellen", erklärte DavidLee, Vorstandsvorsitzender der Iyuno Media Group. "Die Zuschauer sehen mehr dennje international produzierte Programme, die in ihrer Sprache zur Verfügungstehen. Dies führt zu einer erhöhten Nachfrage nach einer Produktion in immermehr Sprachen, und zwar in dem Umfang und der Geschwindigkeit, in der unsereKunden sie benötigen."Die Konsumausgaben für Inhalte werden sich zwischen 2019 und 2024voraussichtlich verdoppeln. Dieses explosive Wachstum bringt eine paralleleZunahme der Nachfrage nach qualitativ hochwertigen, lokalisierten Inhalten mitsich."Als zwei weltweit führende Anbieter von Lokalisierungsdiensten für Medien undUnterhaltung werden wir dem Markt gemeinsam eine beispiellose Lösung anbieten",so Lee weiter. "Beide Unternehmen gelten als führend in Bezug auf hochwertigeDienstleistungen, weltweite Abdeckung und Innovation. Durch die Kombinationdieser beiden Ziele möchten wir den schnell wachsenden Bedarf vonMedienunternehmen auf der ganzen Welt wirksam decken - nicht nur durch die