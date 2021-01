ROTTERDAM, Niederlande, 23. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Heute haben fünf Nobelpreisträger und mehr als 3.000 Wissenschaftler aus über 100 Ländern die „Groningen Science Declaration" unterzeichnet, in der sie Staatsoberhäupter, Entscheidungsträger und Investoren auf der ganzen Welt auffordern, die Art und Weise zu ändern, wie wir ein sich veränderndes Klima verstehen, planen und investieren, um sicherzustellen, dass wir zukünftige Schäden begrenzen. Die Unterzeichnung fand vor dem virtuellen Climate Adaptation Summit (CAS 2021) am 25. und 26. Januar statt. </222

Die Erklärung, initiiert von Patrick Verkooijen, CEO des Global Center on Adaptation (GCA) , wird veröffentlicht, da die Zahlen des ersten „GCA State and Trends in Adaptation 2020" Reports zeigen, dass die Klimaanpassung im Jahr 2020 wahrscheinlich einen Rückgang im einstelligen Prozentbereich erlitten hat und dass die globale Finanzierung der Klimaanpassung um das Zehnfache, auf 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr, steigen muss, um die Schätzungen dessen zu erfüllen, was benötigt wird, um auf die eskalierenden Klimarisiken zu reagieren. </297

In der Groningen Science Declaration stellen die Wissenschaftler fest, dass „unser Versagen bei der Anpassung und Abschwächung von Covid-19 eine Parallele zu den Störungen ist, die uns bevorstehen, wenn wir nicht sofort handeln, um unsere Welt als Reaktion auf das sich verändernde Klima abzuschwächen und anzupassen [....]. Wenn wir nicht jetzt handeln und uns anpassen, werden die Folgen zunehmende Armut, Wasserknappheit, landwirtschaftliche Verluste und ein rasantes Ausmaß an Migration mit einem enormen Tribut an Menschenleben sein."

Ban Ki-moon, 8. Generalsekretär der Vereinten Nationen und Vorsitzender des Global Center on Adaptation, sagte bei der Eröffnung: „Selbst wenn die Reduktionsziele des Pariser Abkommens erreicht werden, wird das noch nicht ausreichen. Der Klimawandel findet bereits statt und wir müssen uns an seine Auswirkungen anpassen. Die Groningen Scientific Declaration macht deutlich, dass wir als Menschen den Klimawandel verursacht haben und wir daher die Anpassung beschleunigen müssen, um sicherzustellen, dass wir alle in einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Welt leben können, die niemanden zurücklässt."