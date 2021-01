Amburgo (ots) - Josip Heit, CEO di Gold Standard Group, presenta la prima carta

di credito GS in oro massiccio al mondo (GS lifestyle card) in oro puro il 01

febbraio 2021!



Josip Heit ha presentato con essa la carta di credito probabilmente più preziosa

del mondo, con la quale si possono effettuare operazioni di pagamento. Non solo

l'oro puro rende la carta di credito molto preziosa, ma anche i servizi sono

fenomenali.





La carta SolidGold (GS SolidGold Card) permette agli utenti della blockchainG999 di scambiare criptovalute (cryptocurrency) molto rapidamente in valutefiat, come euro, yen, dollari USA, GBP (sterline britanniche), franchi svizzerie altri, oltre a godere di benefici speciali, come un servizio di conciergepersonale.In questo contesto, vale la pena ricordare che centinaia di milioni di personein tutto il mondo usano una carta di credito, con una tendenza crescente, quindila GS-SolidGold-Card che può essere utilizzata in tutto il mondo è pienamente inlinea con la tendenza.La GSB blockchain e software IT powerhouse ha lanciato il G999 nell'ottobre2020, questo implementa uno speciale eco-sistema che è un unico sistemaelettronico, dispositivo di carte e app, ispirato al modello economico dei tokendeflazionati, che consente anche una varietà di opzioni, tra cui una rete dicomunicazione che garantisce ai clienti una sicurezza e una privacy senzaprecedenti.La blockchain G999 è una blockchain che offre un livello molto alto di sicurezzadei dati e delle comunicazioni, unico in questo campo. Il team GSB staattualmente testando un'applicazione per questa chiamata: GS-Telecom (GS TelecomApp).Nell'intervista, Josip Heit sottolinea che GS Telecom può ora essere visto sul"TestFlight su App Store" e che GS Telecom è anche uno dei servizi piùimportanti nell'ecosistema della Blockchain G999.La chat non violabile, che utilizza "peer-to-peer" (connessione crittografata dacomputer a computer) e "wallet-to-wallet" (transazione da portafoglio aportafoglio) avrà in futuro numeri simili alle app "telegram" o "signal", i cuinumeri di utenti sono 500 milioni.La GS lifestyle card (carta di debito), che sarà introdotta a livello globale il1° febbraio 2021, consentirà agli utenti (membri del GSB) dell'ecosistemablockchain G999 di beneficiare dei suddetti servizi in tutto il mondo, compresoun servizio di concierge 24 ore su 24 e programmi di rimborso. Josip Heit, comepresidente del consiglio di amministrazione, ha dichiarato in un'intervista anumerosi giornalisti che la specificità di GS Telecom non può esseresopravvalutata, soprattutto al giorno d'oggi in termini di privacy, citando ilfatto che anni fa gli utenti non potevano immaginare l'importanza delleapplicazioni di trasferimento dati, come "telegram, threema, WhatsApp e Signal",tra gli altri.La GS Partner Platform è un'importante innovazione tecnologica nell'ecosistemaGSB con un numero di membri e utenti attualmente pari a 50.000 (cinquantamila),con un numero di un milione previsto entro la fine del corrente anno 2021.In questo contesto, Josip Heit come CEO Gold Standard Group si aspetta un futurovalore equo di 2 (due) miliardi di euro e sta pianificando l'IPO (Initial PublicOffering) alla fine di quest'anno, che sarà fatta sui mercati regolamentati alivello internazionale. Sito web: https://g999main.net