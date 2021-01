BASEL/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und die Europäische Zentralbank (EZB) verstärken ihren Einsatz in der Umweltpolitik. EZB-Präsidentin Christine Lagarde kündigte am Montag die Schaffung eines Zentrums für Klimawandel an. Die Bank der Notenbanken, wie die BIZ auch häufig genannt wird, gab den Start eines neuen Fonds bekannt, der in "grüne" Wertpapiere mit umweltschonendem Zweck investieren soll. Die EZB will sich daran beteiligen.

Nach dem Willen von EZB-Präsidentin Lagarde soll die Notenbank eine gewichtigere Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen. Zentralbanken seien zwar eindeutig nicht die Hauptakteure, wenn es darum gehe, die globale Erwärmung zu verhindern, sagte die Französin am Montag während einer Online-Konferenz des Frankfurter Institute for Law and Finance. "Aber die Tatsache, dass wir nicht auf dem Fahrersitz sitzen, bedeutet nicht, dass wir den Klimawandel einfach ignorieren können oder dass wir keine Rolle bei seiner Bekämpfung spielen."