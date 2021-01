Man muss sich Marco Wanderwitz, der ins Amt gehievt wurde, nach dem ein respektabler Politiker für seine demokratische Haltung aus selbigem entfernt wurde, als eine Art Anti-Ost-Beauftragten vorstellen. In seinem Weltbild tragen anscheinend die Ostdeutschen und Donald Trump die Schuld an der Ausbreitung von Covid-19. So sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass in manchen Regionen

Der Beitrag Der Ostbeauftragte der Bundesregierung beleidigt die Ostdeutschen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Klaus-Rüdiger Mai.