Aufnahme in den ersten nordamerikanischen Index für Psychedelika-Gesellschaften!

Das ist schon ein Ritterschlag: Nova Mentis Life Science (CSE: NOVA / FWB: HN3Q), das Unternehmen ist im Bereich psychedelische Medizin aktiv, wird in den ersten Index für nordamerikanische Unternehmen aus dem Sektor der Psychedelika (North American Psychedelic Index) weltweit aufgenommen!

Basierend auf diesem Index soll der The Horizon Psychedelic Stock Index ETF (Exchange Traded Fund) mit dem Symbol „PSYK“ am NEO Exchange in Kanada gehandelt werden. Der North American Psychedelic Stock Index wird von der in Deutschland ansässigen Solactive (www.solactive.com) angeboten.