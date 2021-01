Anteilseignern von Deutsche EuroShop dürfte heute das Lachen vergehen. Schließlich muss die Aktie mit einem Minus von rund vier Prozent wieder ordentlich Federn lassen. Mittlerweile wechseln die Papiere schon für 16,61 EUR den Besitzer. Die Bären erhöhen also den Druck – können sich die Bullen davon befreien?

Die Ausgangslage hat sich durch diesen Rücksetzer verschlechtert. Denn dadurch wurde eine wichtige Haltezone unterboten. So fällt die Aktie heute auf den tiefsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bisher lag dieser Tiefpunkt bei 17,16 EUR. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Bullish eingestellte Anleger können diesen Rücksetzer jetzt zum Kauf nutzen. Da es bei der Aktie heute einen kräftigen Rabatt gibt. Wer ohnehin auf fallende Kurse wettet, der verzeichnet heute kräftige Gewinne.

Fazit: Wie geht es bei Deutsche EuroShop jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.