Everbridge Awarded Statewide Vaccine Distribution Deployment Across West Virginia (Photo: Business Wire)

Everbridge mit Softwarebereitstellung zur Impfstoffverteilung im gesamten Bundesstaat West Virginia beauftragt; Software von Everbridge ermöglicht Regierungen, Krankenhäusern und Unternehmen die Koordination einer raschen Bereitstellung und Kommunikation rund um den COVID-19-Impfstoff

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), weltweit führend im Bereich Critical Event Management (CEM), hat heute COVID-19 Shield: Vaccine Distribution angekündigt. Es handelt sich um eine Erweiterung der CEM-Plattform, die Risikoeinblicke, Logistikbewusstsein und Impfstoffterminmanagement bietet, um Organisationen mit ihrem gesamten Spektrum zu unterstützen, die den Coronavirus-Impfstoff entwickeln, herstellen, transportieren, verteilen, regulieren und verabreichen. Zudem umfasst das Angebot eine einzige, einheitliche Plattform für Regierungen zur Beschleunigung von Koordination, Kommunikation und Verteilung der Impfstoffe für alle Einwohner, darunter auch vulnerable Personengruppen mit besonderen Bedürfnissen. Der von Everbridge angekündigte Einsatz der CEM-Plattform zum Betrieb des digitalen Impfstoffverteilungssystems für eine Vielzahl von Gemeinden und Organisationen, darunter unter anderem die gesamte Bevölkerung des Bundesstaates West Virginia und das Sarasota County, Florida, steht stellvertretend für die umfassende Verbreitung der Impfstoffverteilungssoftware des Unternehmens.

„Wir haben uns mit Everbridge zusammengeschlossen“, sagte Gouverneur Jim Justice aus West Virginia kürzlich in einer Pressekonferenz für die Bürger des Bundesstaates. „Everbridge hilft Staaten bei der Benachrichtigung ihrer Bürger im Fall eines Feuers, einer Überschwemmung oder eines Hurrikans, jetzt aber werden sie uns bei der Koordination von Impfstoffen helfen, sobald wir sie von der Bundesregierung bekommen können. Wir werden der erste Staat sein, der dieses neue System zur Impfstoffplanung in Betrieb nimmt. Everbridge hat uns dabei geholfen, es in nur einer Woche einzurichten.“