Linde kündigt neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 5 Milliarden Dollar an Der Gaskonzern Linde hat ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Das Volumen liege bei bis zu fünf Milliarden US-Dollar, teilte das Unternehmen am Montagabend in Guildford mit. Dieses werde das noch bis zum 1. Februar laufende Programm über …