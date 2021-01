(Korrigiert wird die Meldung vom 25. Januar. Am Ende des dritten Absatzes wird die Höhe der "grünen" Anleihen berichtigt.)

BASEL/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) startet einen zweiten Fonds, der in "grüne" Wertpapiere mit umweltschonenden Zwecken investieren soll. Nach einem bereits bestehenden Fonds in US-Dollar soll der neue Fonds auf Euro lauten, teilte die BIZ am Montag in Basel mit. Die Europäische Zentralbank (EZB) gab bekannt, in den neuen Fonds investieren zu wollen.