SALD vermeldet Durchbruch bei Plasma-Atombeschichtung

- Schichten so dünn wie ein Atom lassen sich erstmals bei Raumtemperatur

auftragen

- Breites industrielles Anwendungsspektrum: Solarzellen, Optik,

Verpackungsfolien



Das Technologie-Startup SALD BV (Eindhoven) hat ein neuartiges Verfahren

entwickelt, um dreidimensionale atomare Beschichtungen ("Spatial Atomic Layer

Deposition", kurz SALD) in industriellem Plasma herzustellen. Die Methode mit

der Bezeichnung "Plasma Enhanced SALD" (PE-SALD) stellt einen Durchbruch dar,

indem sie der industriellen Nutzung der SALD-Technologie in der Massenproduktion

den Weg ebnet. Durch das Auftragen der Atombeschichtungen in einer

Plasmaumgebung wird der industrielle Einsatz stark vereinfacht, weil die

technischen Prozesse ab Raumtemperatur ablaufen können. Dadurch wird die

SALD-Nutzung um ein Vielfaches kostengünstiger, wodurch die industrielle

Anwendung etwa in der Halbleiterfertigung, der Solarzellenproduktion, bei

optischen Linsen und in der Verpackungsindustrie vorangetrieben wird. Als

Beispiele nennt die SALD BV deutlich effizientere Solarzellen, verbesserte

optische Filter und Anti-Reflektionsbeschichtungen, robustere Displays für

Smartphones und hauchdünne Verpackungsfolien, die sich rückstandsfrei entsorgen

lassen.





"From Lab to Fab" (vom Labor in die Fabrik)"Seit Jahrzehnten träumen Fertigungsingenieure davon, SALD in der Produktioneinzusetzen. Jetzt überschreiten wir diese Schwelle und bringen die atomareBeschichtungstechnologie aus dem Labor in die Industrie, also from Lab to Fab",erklärt Frank Verhage, CEO der SALD BV, stolz. PE-SALD hat seine Wurzeln in derALD-Entwicklung. Bei ALD handelt es sich um das Ursprungsverfahren "Atomic LayerDeposition", mit dem sich eine Schicht von der Dicke eines einzelnen Atoms (etwa1,1 Angström bzw. 0,00000011 Millimeter) auftragen lässt.Beinahe unendliches FunktionsspektrumBeim SALD-Verfahren (das "S" steht für "spatial", also räumlich) wird einTrägermaterial dreidimensional mit mehreren atomdünnen Schichten überzogen. Mitjeder Schicht lassen sich jeweils andere Materialien aufbringen, so dass es zuchemischen Reaktionen der Substanzen kommt. Bei den Oberflächenmaterialien kannes sich beispielsweise um Metalle, Oxide, Nitride, Sulfide, Fluoride oder andereStoffe handeln. Durch die Vielzahl der möglichen Kombinationen ergibt sich einbeinahe unendliches Funktionsspektrum, je nachdem, welche Materialien in welcherReihenfolge und in wie vielen Schichten aufgetragen werden. In demdreidimensionalen Multilayerverfahren lassen sich auf beinahe beliebigenOberflächen funktional völlig unterschiedliche Substanzen, komplexe