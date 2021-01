HanseYachts meldet einen deutlichen Zuwachs beim Auftragsbestand: Dieser liege per Ende 2020 mit 151,9 Millionen Euro um 62,5 Prozent höher als der Vorjahreswert. Bei der Marke Privilège konnte die Summe von 27,7 Millionen Euro auf 38,1 Millionen Euro gesteigert werden. So seien alle Marken bis Ende des laufenden Geschäftsjahres 2020/2021 per 30. Juni komplett ausverkauft, einige Boote sogar für ein ganzes Jahr im Voraus ...