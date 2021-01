Kann die SAP-Aktie ihre aktuelle Erholungsbewegung in den nächsten Wochen auf 118 Euro ausweiten, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) konnte sich von dem im Oktober 2020 durch eine Gewinnwarnung verursachten Kursrutsch auf bis zu 90 Euro wieder deutlich erholen. Wegen der positiven Zahlen für das vierte Quartal, sowie dem stabile Marktumfeld konnte sich die Aktie in den vergangenen Wochen wieder deutlich oberhalb der 100-Euro-Marke befestigen. Analysten gehen davon aus, dass der Börsengang der SAP-Tochter, der sich naturgemäß positiv auf die SAP-Bilanz auswirken sollte, dem Aktienkurs weiteres Steigerungspotenzial verleihen könnte.

Wenn sich die SAP-Aktie in den nächsten Wochen auf den Weg zu den in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 132 Euro (Jefferies & Company) zum Kauf empfohlenen SAP-Aktie in den nächsten Wochen zumindest auf 118 Euro zulegen kann, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.