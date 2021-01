^ DGAP-News: Aktien-Metriken / Schlagwort(e): Finanzierung/Umsatzentwicklung Juva Life Inc. veröffentlicht positives Unternehmensupdate

Juva Life Inc. veröffentlicht positives Unternehmensupdate

Juva Life Inc. (ISIN: CA48222R1010 ; WKN: A2QHTZ) freut sich, ein Update zu Fragen des Schutzes von geistigem Eigentum und gleichzeitiger Kapitalmarktaktivitäten zu geben.



Juva Life ist ein Life-Science-Unternehmen, das sich auf die Identifizierung und Charakterisierung von evidenzbasiert sicheren Cannabisprodukten konzentriert. Das Unternehmen hat eine einzigartige Plattform entwickelt, die die Identifizierung von Produkten ermöglicht, die auf entzündliche Erkrankungen abzielen.



Juva wird diese Erfindungen schützen, indem es bestimmte Entdeckung Technologien als Geschäftsgeheimnis hält und neuartige Stoffzusammensetzungen und Verwendungen patentiert. Die Leitung dieser Aktivitäten innerhalb des Unternehmens obliegt Sanjeev Gangwar, Ph.D., Vice President of Chemistry. Dr. Gangwar bringt bedeutende Erfahrungen in diesem Bereich mit, da er als Director of Oncology Discovery Chemistry für Bristol-Myers Squibb tätig war und Miterfinder von 45 Patenten ist.

Darüber hinaus wird das Unternehmen seine Handelsmarken erweitern. Bis heute hat Juva Anträge auf 24 Marken in verschiedenen Klassen und Waren eingereicht, einschließlich Markenidentität, Markenbotschaften und Produkte. Die Einreichungen erstrecken sich über mehrere Gerichtsbarkeiten, darunter die USA, Kanada, die Europäische Union (EUTM) und weltweit über die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) der Vereinten Nationen.

Doug Chloupek, Gründer und CEO des Unternehmens, erklärt:

"Wir betrachten die Kodifizierung unserer IP-Strategie als entscheidend für unseren nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, der unseren Kommerzialisierungs- und Partnerschaftsplan vorantreibt. Unser Ziel ist, durch Kommerzialisierung Umsätze zu generieren und Umsätze einzusetzen, um wertvolle und lizenzierbare Produkte zu entdecken und zu schützen."



In diesem Zusammenhang freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass die elektronische Abwicklung seiner OTCQB-gehandelten Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika von der Depository Trust Company (DTC) aus New York, NY, genehmigt wurde und nun DTC-berechtigt ist.