Kanadas Geschichte und vielfältige Kultur eingefangen auf zwei neuen goldenen Meisterwerken der Royal Canadian Mint

Klondike-Goldfund wird in 5-9s Pure Gold gedacht und ukrainischer Pysanka-Kunst glänzt auf einer eiförmigen Münze

Die 2021, für 200 $ erhältliche, 1 Unze 99,999 % reines Gold Münze - Klondike Gold Rush: Nach Gold schwenken

Im August 1896 entdeckten Keish (Skookum Jim Mason), sein Neffe Kàa Goox (Dawson Charlie), Shaaw Tlàa (Kate Carmack) und ihr Mann, George Carmack, Goldnuggets im Rabbit (Bonanza) Creek im kanadischen Yukon-Territorium. Dieser erstaunliche Fund löste einen dreijährigen Ansturm von Goldsuchern aus, die in der nördlichen Wildnis nach Reichtümern suchten. Der dadurch ausgelöste Bergbauboom machte Kanada zu einem führenden Goldproduzenten und förderte den Beitritt des Yukon zur Konföderation. Sie beschleunigte sogar die Gründung der Royal Canadian Mint in Ottawa und deren Goldraffinerie von Weltrang.

Der Goldrausch hatte auch verheerende Folgen für die lokale Umwelt und für die Gemeinschaften der indigenen Ureinwohner der Klondike-Region. Sie wurden verdrängt und ihre traditionelle Lebensweise untergraben - ein Erbe, mit dem Kanada noch heute zu kämpfen hat.

Die Rückseite dieser Münze zeigt das Kunstwerk des versierten Münzdesigners Steve Hepburn. Seine Illustration eines Bergmanns, der eine Goldpfanne in den Händen hält, ist eines der beständigsten Symbole des Goldrausches. Der Kies im Inneren der Pfanne und das Wasser, das darin schimmert, wenn das Material ausgespült wird, um kostbare Goldflecken freizulegen, sind in exquisiten Details eingraviert. Wasser, das aus der Pfanne über das Sicherheitsmerkmal der Münze fließt, belebt die Szene zusätzlich. Die Münze trägt die charakteristischen radialen Linien aller Bullionmünzen der Prägeanstalt sowie ein mikrograviertes Ahornblattzeichen mit der Zahl 21, die dem Ausgabejahr entspricht. Sie wird in einer kreditkartenähnlichen Verpackung präsentiert, die ein vom Chefprüfer der Münze unterzeichnetes Reinheitszertifikat enthält.