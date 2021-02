Anzeige

Eine Fortsetzung des Aufschwungs im DAX brachte heute wieder die 14.000 in Reichweite. Vor allem die Autowerte sorgten für gute Stimmung an der Börse. Was stand dahinter?

Auch am Dienstag sahen wir weitere Zugewinne im DAX. Die 14.000 ist nun wieder in Reichweite. Was zeigt der LS-X-Marktbericht an spannenden Einzelstorys auf?

